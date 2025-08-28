Milan, infortunio al perone per Jashari: si teme lungo stop

Arrivano brutte notizie per il Milan a poche ore dal debutto in trasferta in campionato contro il Lecce. Nel corso dell’allenamento mattutino di oggi a Milanello il centrocampista rossonero Ardon Jashari ha subito un serio infortunio al perone destro in uno scontro con il compagno di squadra, l’attaccante messicano Santiago Giménez. Si teme la frattura e un lungo periodo di stop per il giovane talento svizzero. In conferenza stampa era stato lo stesso tecnico Allegri a comunicare l’infortunio che ha messo ko il centrocampista elvetico.

Allegri: “Contento della rosa a disposizione”

L’infortunio dello svizzero potrebbe cambiare i piani di mercato del club, bloccando la cessione di Musah. Allegri sul tema ha tagliato corto in conferenza: “Al mercato pensa la società, io faccio un altro mestiere e sono molto contento della rosa a disposizione. Sono abituato a stare con la società e ad allenare i giocatori che ho. L’input che il club ha dato è coniugare la parte economica e quella sportiva”.