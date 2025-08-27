Calciomercato, le notizie del 27 agosto – Milan, contatti per Rabiot. Verona: ufficiale Bella-Kotchap. Florenzi annuncia il ritiro

Ultimi sei giorni per il calciomercato estivo 2025 e le squadre della Serie A preparano gli ultimi colpi a effetto prima della chiusura degli affari. Il Milan punta seriamente Adrien Rabiot del Marsiglia, mentre la Roma prosegue i contatti con il Chelsea per Tyrique George. Ufficialità per Lecce e Verona. Ecco tutte le news di oggi 27 agosto in diretta.

Calciomercato, le notizie del 27 agosto Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 27/08/25 07:00 Fine diretta: 27/08/25 21:00