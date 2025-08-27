Calciomercato, le notizie del 27 agosto – Milan, contatti per Rabiot. Verona: ufficiale Bella-Kotchap. Florenzi annuncia il ritiro

Ultimi sei giorni per il calciomercato estivo 2025 e le squadre della Serie A preparano gli ultimi colpi a effetto prima della chiusura degli affari. Il Milan punta seriamente Adrien Rabiot del Marsiglia, mentre la Roma prosegue i contatti con il Chelsea per Tyrique George. Ufficialità per Lecce e Verona. Ecco tutte le news di oggi 27 agosto in diretta.
Alessandro Florenzi annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. L’ex capitano della Roma e centrocampista della nazionale italiana, attualmente svincolato, ha comunicato la sua decisione con una lettera su Instagram, ringraziando il calcio. “Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, (l’agente Alessandro Lucci, ndr) per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me”.
Ufficialità anche per il Verona, che con una nota pubblicata sul proprio sito ha comunicato l’arrivo del difensore Armel Bella-Kotchap dal Southampton. Il classe 2001 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Di nazionalità tedesca, Bella-Kotchap è un difensore centrale di piede destro. Cresciuto nei vivai di Borussia Mönchengladbach, Unterrath e Duisburg, viene ingaggiato dal Bochum nel 2017, dove viene aggregato al settore giovanile. Nel 2019 viene promosso in Prima Squadra, debuttando da titolare nella partita di campionato contro l’Erzgebirge Aue. Nella stagione 2020/21 vince la 2. Bundesliga, ottenendo la promozione nel massimo campionato. Dopo 74 presenze e 1 gol nel Club tedesco, nel 2022 viene acquistato dal Southampton, con cui totalizza 26 presenze tra Premier League, FA Cup, ed EFL Cup, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nell’anno successivo. Con questa maglia esordisce in Champions League e si laurea campione di Eredivisie 2023/24. Tornato al Southampton, nella scorsa stagione ha collezionato 5 presenze tra campionato e coppa. Ha vestito la maglia della Nazionale tedesca dall’Under 18 fino all’Under 21. Il 15 settembre 2022 viene convocato dal CT della Nazionale maggiore Hansi Flick per le partite di UEFA Nations League, debuttando nel pareggio per 3-3 contro l’Inghilterra. A novembre 2022 viene inserito nella squadra della Germania per la Coppa del Mondo in Qatar. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto ad Armel, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”, si legge nel comunicato dei gialloblu.
Il Lecce ha il suo nuovo centravanti. Il successore di Nikola Krstovic in giallorosso è ufficialmente Nikola Stulic, che arriva dai belgi dello Charleroi. Lo ha comunicato il club salentino con un post sul suo account X. “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Štulić dal Royale Charleroi Sporting Club. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo“, si legge.
Attivo soprattutto in uscita in questo momento il mercato della Juventus. Mentre la dirigenza bianconera cerca di capire il destino di Vlahovic, la società, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe rifiutato un’offerta da 11 milioni del Nottingham Forest per Nicolò Savona. Il 22enne sarebbe tra i cedibili, ma la distanza è ancora elevata rispetto alle richieste della Juve, che vuole 18 milioni di euro.
Dopo avere incassato il no di Jadon Sancho, la Roma punta al classe 2006 del Chelsea, Tyrique George, per rafforzare il proprio attacco. Ci sarebbero stati, secondo Fabrizio Romano, contatti positivi tra il club giallorosso e l’entourage del calciatore, che potrebbe arrivare a Roma a titolo definitivo ma con una grossa percentuale sulla rivendita in favore dei Blues. George ha segnato 2 gol e fornito 5 assist in 22 partite la scorsa stagione tra campionato e coppe, ed è stato protagonista con un gol anche nel Mondiale per Club vinto dalla squadra di Enzo Maresca.
Contatto tra il Milan e l’Olympique Marsiglia per Adrien Rabiot, finito fuori rosa nel club francese dopo l’alterco in spogliatoio con Jonathan Rowe. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i marsigliesi chiederebbero 15 milioni per il trasferimento del centrocampista ex Juventus e ci sarebbero in corsa anche Tottenham e Aston Villa in Premier League. Ma la madre di Rabiot, che è anche il suo agente, starebbe prendendo tempo: Rabiot vorrebbe ricucire i rapporti con mister De Zerbi e restare all’OM.