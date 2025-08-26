Calciomercato, le notizie del 26 agosto: Milan, fatta per Harder. Verona su Gift Orban

Ultima settimana di calciomercato e le trattative entrano sempre più nel vivo verso la chiusura ufficiale del primo settembre. Fermento per i club di Serie A tra affari ufficiali e colpi sempre più vicini alla conclusione. Ecco tutte le notizie di oggi 26 agosto.
Un giovane talento dal Brasile per il Pisa neopromosso. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i toscani avrebbero raggiunto l’accordo con il Flamengo per l’arrivo del 19enne fantasista Lorran: la formula è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita ai brasiliani.
L’allenatore del Borussia Dortmund Niko Kovac ha esteso il suo contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2027. Il 53enne e il suo staff tecnico hanno preso il comando lo scorso inverno, quando il Borussia era undicesimo in Bundesliga, e hanno concluso la stagione in modo davvero impressionante, assicurando ai gialloneri un’altra stagione in Champions League.
Non solo la Cremonese attiva in zona salvezza. Starebbe preparando un super colpo anche il Verona che, riferisce Sky Sport, sta provando a chiudere per Gift Orban, centravanti nigeriano classe 2002 dell’Hoffenheim. Solo un anno fa Orban era arrivato in Germania per circa 9 milioni di euro più bonus, ma ha trovato poco spazio in biancoblu con 6 presenze e 3 gol.
La Fiorentina prepara un doppio colpo. Dopo l’ufficialità di Roberto Piccoli in attacco, i viola sarebbero vicinissimi ad assicurarsi le prestazioni di Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sarebbe pronto un accordo con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. Contatti della squadra di Pioli anche con Victor Lindelof, 31enne ex difensore del Manchester United, al momento svincolato dopo la fine della sua esperienza con i Red Devils.
Dopo la vittoria a sorpresa a San Siro contro il Milan, la Cremonese non vuole fermarsi e ha un sogno per il suo attacco: Jamie Vardy, il 38enne inglese svincolato protagonista della storica vittoria della Premier League del Leicester nel 2016. Primi contatti tra le parti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio: presto potrebbe arrivare anche un’offerta.
Sembrano ormai alle ultime battute le trattative del Napoli per portare un nuovo centravanti alla corte di Antonio Conte dopo l’infortunio di Lukaku: ci sarebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, un accordo quasi totale per portare Rasmus Hojlund in azzurro. Trovata l’intesa con il Manchester United per un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 40, che può diventare obbligo in caso di qualificazione del Napoli alla Champions League.
La Juventus continua a cercare il ritorno di Kolo Muani per rafforzare il suo attacco. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, i bianconeri avrebbero preannunciato al Paris Saint-Germain una nuova offerta per il francese: prestito oneroso da 9-10 milioni più 50 milioni di ricatto obbligatorio. Pressing juventino anche per Edon Zhegrova del Lille, che raggiungerebbe in squadra l’ex compagno Jonathan David. L’ala kosovara avrebbe anche lasciato un “indizio social” mettendo like a un post su Instagram del bianconero Kenan Yildiz. I media inglesi intanto riportano che Dusan Vlahovic, in gol con la Juventus contro il Parma, sarebbe stato offerto al Newcastle.
Conrad Harder è sempre più vicino a diventare il nuovo attaccante del Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il danese dello Sporting Lisbona arriverà oggi a Milano dove sosterrà le visite mediche con i rossoneri. Lo attende un contratto da cinque anni e 1,5 milioni di euro a stagione. Ai portoghesi dovrebbero andare 27 milioni di euro. Con la maglia dei lusitani per Harder un totale di 51 presenze e 12 gol tra campionato e coppe.