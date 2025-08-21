Calciomercato, le notizie di oggi 21 agosto 2025 – La diretta

Il Besiktas ha superato la Roma nella corsa a Jadon Sancho, intensificando gli sforzi per il suo trasferimento dopo il mancato accordo con i giallorossi. Nel frattempo, la Cremonese ha ufficializzato l’acquisto definitivo dell’attaccante Antonio Sanabria dal Torino. Sanabria, con 143 partite e 30 gol con i granata, vanta anche esperienza in Liga spagnola.



Calciomercato, tutte le notizie intorno al mondo del calcio Le news di calciomercato di oggi, 20 agosto 2025, e tutte le notizie che ruotano attorno al mondo del pallone Inizio diretta: 21/08/25 10:00 Fine diretta: 21/08/25 20:00