Calciomercato, le notizie di oggi 21 agosto 2025 – La diretta

Il Besiktas ha superato la Roma nella corsa a Jadon Sancho, intensificando gli sforzi per il suo trasferimento dopo il mancato accordo con i giallorossi. Nel frattempo, la Cremonese ha ufficializzato l’acquisto definitivo dell’attaccante Antonio Sanabria dal Torino. Sanabria, con 143 partite e 30 gol con i granata, vanta anche esperienza in Liga spagnola.
“AC Reggiana comunica ufficialmente di avere acquisito a titolo definitivo dal Venezia l’attaccante Andrija Novakovich, che si lega al club granata firmando un contratto biennale con opzione di estensione per un’ulteriore stagione sportiva”. Lo annuncia il club in una nota. “Arriva in città il primo calciatore statunitense della storia granata”, aggiunge la Reggiana. Novakovich indosserà la maglia numero 9.
Arriva al Lecce il difensore centrale della Germania U21 𝗝𝗮𝗺𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗲𝗯𝗲𝗿𝘁:sarà oggi a Lecce per le visite mediche. Il calciatore, classe 2002 del Fortuna Düsseldorf, arriverà nel pomeriggio con un volo privato. Lo comunica la società salentina sui social.
AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al Leeds United FC. Il Club ringrazia Noah per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.
Il Besiktas piomba su Jadon Sancho e supera la concorrenza della Roma. Lo riferiscono i media turchi. Dopo le notizie dall’Italia, i bianconeri si stanno preparando a lanciare un nuovo tentativo per la stella inglese. “Non essendo riuscito a raggiungere un accordo con la Roma – si legge su Fanatik – la dirigenza del Besiktas ha intensificato gli sforzi per garantire il trasferimento di Sancho e insisterà affinché non verranno soddisfatte le condizioni”.
Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro”. Lo si legge in una nota ufficiale della Roma. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. “Bailey – conclude la Roma – ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’”.
“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Torino FC le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria”. Così il club dà il benvenuto in una nota all’attaccante paraguaiano in arrivo dal Torino. “Con i granata ha giocato 143 partite, segnando 30 gol e 11 assist. In totale vanta 180 presenze in Serie A e 99 nella Liga spagnola”, aggiunge la Cremonese. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, Sanabria incontrerà i tifosi grigiorossi all’USC Store di via Solferino, 36.Cremonese, ufficiale Antonio Sanabria dal Torino