Gaza, Assoallenatori chiede sospensione Israele nel calcio

L’Assoallenatori si mobilita a favore della popolazione palestinese di Gaza e chiede la sospensione della nazionale di calcio di Israele dalle competizioni internazionali. Con una lettera-appello indirizzata al presidente della Figc, Gabriele Gravina, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio chiede di inoltrare a Uefa e Fifa la richieste di sospensione di Israele.

La lettera-appello di Assoallenatori

“Un’azione non solo simbolica, una scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale, condivisa da tutto il gruppo dirigente dell’Aiac – si legge nella nota – Dopo un primo passaggio all’interno del Consiglio di Presidenza, convocato da Renzo Ulivieri, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Assoallenatori ha deliberato unanimemente di inviare una lettera-appello al Presidente della Figc, Gravina e a tutte le componenti federali, perché il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese, mettendo sul tavolo la richiesta, da inoltrare a Uefa e Fifa, di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali”.

“Una partita di calcio, preceduta dagli inni nazionali, può essere considerata solo una partita di calcio? Quel che sta accadendo nella Striscia di Gaza, con riflessi pesanti in Cisgiordania e Libano, può essere semplicemente annoverato come uno dei 56 conflitti attivi nel mondo, che dovrebbero avere stessa attenzione e uguale reazione?”. Inizia così la lettera-appello che l’Aiac ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e a tutte le componenti federali, perché il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese, mettendo sul tavolo la richiesta, da inoltrare a Uefa e Fifa, di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali. “Il massacro terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023, con oltre un migliaio di vittime innocenti israeliane più la presa di 250 ostaggi, può giustificare la feroce rappresaglia genocida di Israele, che ha fatto decine di migliaia di morti civili palestinesi, fino ad annunciarne la deportazione? Sono tutte domande che l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio si è posta e che pone adesso alle altre componenti federali e alla Figc tutta, anche in vista dei prossimi incontri che vedranno la Nazionale italiana, l’8 settembre e il 15 ottobre, opposta a quella israeliana”, prosegue la lettera.

“L’enormità degli accadimenti che si stanno susseguendo in quei territori martoriati impone una presa di coscienza da parte di ognuno e anche, a nostro avviso, una azione concreta, commisurata al dramma in atto. Non è più tempo di moral suasion nei confronti del Governo Netanyahu, palesemente sordo agli appelli che gli vengono rivolti da più parti, comprese partecipate manifestazioni di piazza e voci importanti del suo stesso popolo. A conferma che le critiche e le contestazioni oggettive non strizzano l’occhio ai terroristi di Hamas (una parte non secondaria del problema), e soprattutto non nascondono pulsioni antisemite irrisolte. Lo diciamo con forza: davanti all’Olocausto siamo per sempre tutti ebrei e nessuno vuol togliere il segnalibro della memoria. Ma la Storia non si è fermata a quell’orrore e ci interroga oggi, senza sconti per nessuna nazione. Senza dimenticare che l’occhio per occhio biblico resta una formula affidata da Dio a Mosé perché la reazione a un male subìto non sia sproporzionata. Vale per ogni singolo, vale a maggior ragione per uno Stato democratico”, continua la missiva dell’Aiac. “Il comma 5 dell’art.2 dello Statuto federale recita: “La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”. Il Consiglio Direttivo dell’Aiac unanimemente, crede dunque che davanti alle stragi quotidiane, che hanno riguardato anche centinaia di morti tra dirigenti, tecnici e atleti, compreso la stella del calcio palestinese Suleiman al-Obeid, sia legittimo, necessario, anzi, doveroso, porre al centro del dibattito federale la richiesta, da proporre a Uefa e Fifa, dell’esclusione temporanea di Israele dalle competizioni sportive. Perché il dolore del passato non può oscurare coscienza e umanità alcuna”, conclude l’Aiac.

Ulivieri: “Stop Israele? La politica non c’entra nulla”

“Questa idea nasce da tutti noi, da tutto il consiglio direttivo guardandoci dentro. Ci siamo chiesti ‘Ma noi che si fa? Si pensa solo al calcio oppure ci si guarda intorno?’. E tutti insieme abbiamo detto che era il momento di dire la nostra, all’unanimità tutti con lo stesso pensiero. La politica non c’entra nulla, sono in gioco i sentimenti”. Così a LaPresse Renzo Ulivieri il presidente dell’Assoallenatori che oggi ha inviato una lettera-appello alla Figc affinché il calcio italiano si mobiliti, nel proprio ambito, in favore del popolo palestinese, mettendo sul tavolo la richiesta, da inoltrare a Uefa e Fifa, di sospensione temporanea di Israele dalle competizioni internazionali.

“Se avrà effetto? Non lo so, da soli no ma se qualche altro può prendere questa strada…Può essere una goccia nel mare. Nel documento si è ricordato che anche anche all’interno di Israele monta questa cosa di dissenso nei confronti della politica di Netanhyahu. Noi siamo partiti dai sentimenti e, ripeto, la politica non c’entra nulla”, ha concluso.

Cos’è l’Aiac

L’Assoallenatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), è un’organizzazione di rappresenta e tutela gli interessi degli allenatori di calcio. E’ una componente tecnica riconosciuta dalla Federcalcio e ha sede a Firenze, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il presidente dell’Aiac è l’ex allenatore Renzo Ulivieri.