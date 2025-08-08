Home > Calcio > Everton-Roma e Legends, doppia amichevole il 9 agosto: orario, formazioni e dove vederla

Doppio appuntamento sabato 9 agosto per la Roma, che affronta l’Everton in una amichevole seguita dalla sfida ricca di fascino tra le squadre Legends dei giallorossi e degli inglesi. Tutto si svolgerà al nuovo Hill Dickinson Stadium di Liverpool.

Orario e dove vederla in tv

Per quanto riguarda l’amichevole pre-campionato della Roma guidata da Gasperini, l’appuntamento è alle ore 15 locali (le 16 in Italia). Sarà possibile vedere la partita in diretta su Dazn. Un match importante per testare la condizione della squadra, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 rimediata nell’ultima amichevole contro l’Aston Villa. C’è da dire che gli inglesi sono più avanti nella preparazione, considerato che la Premier League inizierà a Ferragosto e quindi con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A. Il cammino della Roma in campionato inizierà all’Olimpico contro il Bologna il 23 agosto alle ore 20.45. Sabato 16 agosto alle ore 17, l’ultima amichevole presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro il Neom Sports Club, squadra che milita nella Saudi Pro League.

“L’obiettivo importante è acquisire credibilità, soprattutto nei confronti dei nostri tifosi. Dobbiamo far capire che stiamo lavorando per portare loro grandi soddisfazioni. Questa è la cosa più importante”, ha detto Gasperini ai microfoni di Sky. “Quanto tempo ci vorrà? Speriamo il meno possibile, assolutamente. La Roma deve essere una squadra ambiziosa, deve guardare sempre in alto. In questo momento, ciò che mi sento di chiedere e che mi auguro di poter ricevere è proprio la credibilità: far capire che abbiamo imboccato la strada giusta”, ha aggiunto.

“Stiamo lavorando forte, con molta intensità, che è la cosa che sta richiedendo il mister in maniera prioritaria. C’è grande disponibilità ed entusiasmo da parte di tutti. Ci sono i presupposti per fare bene”, le parole di Stephan El Shaarawy ai canali ufficiali del club dal ritiro giallorosso in Inghilterra.

Le probabili formazioni

Oggi anche Claudio Ranieri, diventato senior advisor per il club giallorosso dopo avere passato il testimone a Gasperini in panchina, ha raggiunto la squadra al St.George’s Park di Barton upon Trent.

Contro l’Everton, Gasperini dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Ferguson supportato alle spalle da Soulé e Baldanzi.

Queste le probabili formazioni:

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. All. Moyes.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Ferguson. All. Gasperini.

La sfida tra Legends guidate da Capello (senza Totti e De Rossi)

Dopo la partita della Roma di Gasperini sarà il turno delle Legends giallorosse. Il match vedrà in campo Amelia, Aldair, Balzaretti, Brighi, Candela, D’Agostino, Delvecchio, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Perotti, Perrotta, Pizarro, Rosi, Scarchilli, Tommasi, Tonetto, Zago e Zebina. In panchina ci sarà Fabio Capello, il tecnico che ha guidato la Roma alla conquista dello scudetto nel 2001. Qualcuno sui social ha storto il naso per l’assenza di due stelle amatissime come Totti e De Rossi, ma tant’è.