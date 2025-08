Roma-Aston Villa il 6 agosto in amichevole: formazioni, dove vederla anche in chiaro

La Roma torna in campo per la penultima amichevole pre-campionato. Questa sera, mercoledì 6 agosto, i giallorossi affrontano l’Aston Villa. La partita è in programma al Pouland Bescot Stadium di Walsall alle ore 20.30. Per la squadra di Gasperini è un altro test importante in vista dell’inizio della Serie A. Per la Roma il debutto in campionato è fissato per il 23 agosto all’Olimpico contro il Bologna. I giallorossi cercano ulteriori conferme dopo la buona prestazione in Francia nell’amichevole contro il Lens, sconfitto per 2-0 con i gol di Mancini e Soulé. In Inghilterra, per l’amichevole con l’Aston Villa, sono attesi circa 400 tifosi giallorossi.

Probabili formazioni, dove vederla in tv anche in chiaro

Queste le probabili formazioni:

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Malen, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; El Shaarawy, Baldanzi; Ferguson. All. Gasperini

Sarà possibile vedere l’amichevole della Roma con l’Aston Villa in diretta tv in esclusiva su Dazn. In chiaro, sarà trasmessa in differita alle 21.30 sul Nove e in streaming su Nove.it.