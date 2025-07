“Sono molto felice di essere qui e mi aspettano grandi sfide”. Sono le prime parole in croato di Luka Modrić, al suo arrivo allo scalo Prime di Malpensa, in vista dell’inizio della sua avventura al Milan . Il campione croato, quasi 40 anni, ha lasciato il Real Madrid dopo 13 stagioni per accasarsi in rossonero. Oggi le visite mediche poi la firma sul contratto.