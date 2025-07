Le esequie del campione portoghese e del fratello Andrè Silva a Gondomar

Amici, familiari e compagni di squadra sono arrivati alla chiesa Igreja Matriz de Gondomar in Portogallo per i funerali dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello André Silva. Nelle immagini, il difensore olandese Virgil Van Dijk porta una corona di fiori raffigurante la maglia numero 20 dei reds indossata da Jota. I corpi dei due fratelli sono stati rimpatriati in Portogallo dopo essere stati identificati dalla famiglia, secondo quanto riferito da funzionari del governo spagnolo. Jota e i suoi genitori hanno entrambi una casa a Gondomar, dove ha iniziato la sua carriera calcistica da bambino. Gondomar è una città operaia vicino a Porto, dove era nato il calciatore.

