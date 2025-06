Il centrocampista ha rilasciato un'intervista alla tv francese TF1

Paul Pogba è pronto al ritorno in campo dopo la squalifica per doping di quattro anni, poi ridotta a 18 mesi. Secondo Le Parisin è tutto fatto con il Monaco, mancano solo le firme e l’ufficialità. Poi, il talento francese classe 1993, che si è separato ufficialmente dalla Juventus lo scorso novembre, ripartirà dalla Ligue 1. In attesa di rivederlo in campo, l’ex centrocampista juventino ha rilasciato un’intervista alla tv francese TF1.

Parlando al programma ‘Sept à Huit’ a proposito della vicenda doping che lo ha portato al divorzio con il club bianconero il francese ha dichiarato: “Non erano davvero dalla mia parte. Sentirlo è stato uno shock. Non capivo perché. Mi dicevo che ero in guerra con le autorità antidoping, ma non con la Juve”. Dopo la sospensione per doping e la tentata estorsione di cui è stato vittima, che ha portato alla condanna del fratello Mathias a tre anni di carcere, due dei quali sospesi fino a dicembre 2024, per “estorsione organizzata” e “tentata estorsione”, Pogba ha trascorso due anni difficili. “In questi ultimi due anni sono stato condannato a dieci anni”, ha scherzato.

Pogba non ha confermato il suo imminente arrivo a Monaco. Ma l’ex giocatore del Manchester United e della Juventus non ha fatto mistero della sua impazienza di tornare in campo. “Sono come un bambino. Nonostante la mia età, mi piace ancora giocare, palleggiare. Sono come un giovane che sta per entrare per la prima volta in un vivaio. Tutto dipenderà da me”, ha spiegato.

Come spiegato dal re del mercato, Fabrizio Romano, l’accordo tra il giocatore e il club monegasco è di due anni. Il centrocampista, attualmente svincolato, è pronto a tornare in campo.

🚨💣 AS Monaco are closing in on deal to sign Paul Pogba as free agent, here we go soon! 🔜

Final details being sorted then deal done for French midfielder back in action after long ban.

Two year contract ready, as revealed last week… almost there. 🐙🇲🇨 pic.twitter.com/vwtpbbs2Gd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025