Il torneo intercontinentale sarà ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada

In Giordania in migliaia hanno festeggiato la prima storica qualificazione della loro nazionale di calcio alle fasi finali dei Mondiali 2026. I tifosi hanno intonato cori a sostegno della loro squadra, sventolando le bandiere del proprio paese e festeggiando per le strade di Amman. La nazionale giordana, allenata dal marocchino Jamal Sellami, si è qualificata dopo aver sconfitto per 3-0 l’Oman e dopo che la Corea del Sud ha battuto la nazionale irachena. I Mondiali del 2026 si terranno dall’11 giugno al 19 luglio 2026 e saranno ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada.

