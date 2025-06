Tutto quello che c'è da sapere sulla prossima stagione del campionato italiano

Archiviata da poco la stagione che ha visto il Napoli di Conte conquistare il suo quarto Scudetto, la Serie A è già pronta a tornare. Domani, venerdì 6 giugno, è infatti in programma il sorteggio del calendario della stagione 2025/2026 un appuntamento attesissimo per tutti gli appassionati di calcio italiani. Questo evento segnerà l’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica, svelando gli accoppiamenti delle 38 giornate del campionato.

Orario del sorteggio del calendario della nuova Serie A

Il sorteggio avrà inizio a partire dalle 18:30 e si terrà presso al Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 2ª edizione del “Festival della Serie A. L’evento sarà trasmesso in diretta su diversi canali, offrendo a tutti la possibilità di seguire l’assegnazione delle partite in tempo reale.

Dove vedere il sorteggio in TV e streaming

Il sorteggio che darà vita alla prossima Serie A sarà visibile su:

Sky Sport 24: canale 200 di Sky, con commento in tempo reale.

NOW: piattaforma streaming di Sky, per seguire l’evento in diretta.

YouTube: sul canale ufficiale di Lega Serie A, per una visione gratuita e accessibile a tutti.

SportMediaset.it: per seguire il sorteggio in streaming sul sito ufficiale di Mediaset.

Radio TV Serie A con RDS: per ascoltare l’evento in diretta audio e video.

Dettagli sull’evento

Data: venerdì 6 giugno 2025

Orario: 18:30

Luogo: Teatro Regio di Parma

Trasmissione: Sky Sport 24, NOW, YouTube (Lega Serie A), SportMediaset.it, Radio TV Serie A con RDS

Inizio del campionato

La Serie A 2025/2026 prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026, dopo 38 giornate di campionato. Previsti due turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9ª giornata) e il 6 gennaio 2026 (19ª giornata), mentre saranno quattro le soste per le nazionali: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Serie A 2025/26, quali sono i criteri di compilazione del calendario

Come spiegato dalla Lega, il calendario sarà stilato seguendo criteri specifici per garantire un equilibrio competitivo. Innanzitutto si tratterà di un calendario asimmetrico: come già successo nelle ultime due stagioni, la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno. Assicurata l’alternanza tra squadre della stessa città per evitare che squadre come Inter e Milan, o Juventus e Torino, e Roma e Lazio, giochino in casa nella stessa giornata. Evita doppio derby nella stessa giornata: i derby cittadini saranno distribuiti in giornate diverse, non alla prima giornata né nel turno infrasettimanale feriale (quello della 9ª giornata). Attenzione alle competizioni europee: si cercherà di non sovrapporre le partite di Serie A con gli impegni delle squadre italiane in Champions League, Europa League e Conference League. Infine, non ci saranno soste nel periodo natalizio. Si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.

