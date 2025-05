Il ministro dello Sport a margine di un evento di FdI a Caivano

Quella dello scudetto del Napoli è stata “una festa che si è allargata al mondo, perché io credo che il dato più affascinante è che Napoli è ovunque, non è soltanto lì. Questo secondo me è un fatto affascinante perché è un modo di interpretare anche l’italianità, o meglio la dimensione di Napoli, che fa bene comunque a tutti noi”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Caivano per l’evento ‘Il coraggio di cambiare’ di Fratelli d’Italia, in merito alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. “È una festa che non era programmata, ho visto la doppia partita. La gioia incontenibile non solo dello stadio, ma di tutta la città, fa capire che a Napoli lo stadio è molto più del Maradona“, ha aggiunto.

