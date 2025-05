Il tecnico tedesco dopo l'addio al Liverpool è ora un manager del Gruppo Red Bull

Un video sui social network diffuso dal gruppo Friedkin, proprietari della Roma, fa sognare i tifosi giallorossi. All’indomani del commovente addio alla panchina di Claudio Ranieri, prendono quota (ma fin qui senza alcuna conferma) le voci di un clamoroso approdo di Jurgen Klopp sotto il Colosseo. Tra gli indizi, anche il fatto che una settimana fa l’aereo dei Friedkin era a Salisburgo, sede del gruppo Red Bull, per il quale lavora Klopp.

Il video che annuncerebbe l’arrivo di Klopp

È proprio una immagine del monumento più famoso di Roma, seguito dalla Lupa capitolina, l’Olimpico, il Pantheon e Piazza San Pietro a scatenare la fantasia dei tifosi. Sostituendo la ‘C’ con la ‘K’ per Kolosseum, poi tutte le altre iniziali dei luoghi menzionati nel video andrebbero a comporre la parola Klopp.

Il tecnico tedesco dopo l’addio al Liverpool è ora un manager del Gruppo Red Bull, ma potrebbe tornare ad allenare di fronte ad un progetto che lo coinvolgerebbe davvero. Non solo, ma secondo la Stampa in edicola oggi Klopp avrebbe già detto ‘sì’ alla Roma dopo un vertice segreto nella Capitale dopo la partita contro il Milan all’Olimpico. E intanto anche i bookmakers dei principali siti di scommesse avrebbero iniziato a ‘bancare’ l’ipotesi del possibile approdo nella Capitale del tecnico ex di Liverpool e Borussia Dortmund.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Friedkin Group (@friedkingroup)

L’addio di Ranieri: “E’ giusto che la Roma vada avanti e io mi faccia da parte”

Per il quarto posto e la qualificazione Champions “credo che la Juventus abbia più chance di noi, anche se con il Venezia non sarà semplice”. Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, a ‘Un giorno da pecora’ su Radio1 dopo il tributo che l’Olimpico giallorosso gli ha riservato domenica sera, sua ultima panchina in casa prima dell’annunciato ritiro. “Mi fa piacere essere apprezzato per la mia normalità – spiega – si vede che piace sia l’allenatore che l’uomo”. L’affetto dei suoi tifosi, però, non lo farà tornare sui suoi passi: “Io come Mattarella che ha accettato un secondo mandato? Ho fatto anche il terzo – ha scherzato – ora dovrò pensare a fare il bene della Roma in un altro modo, importante e difficile. Sono convinto delle mia scelte, è giusto che la Roma vada avanti e io mi faccia da parte. Si deve dare inizio a un nuovo mandato”.

In trasmissione c’era anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, noto tifoso milanista che, vista la stagione del Milan, gli ha chiesto di “dare un occhio” anche ai rossoneri. “Glel’ho dato – ha replicato Ranieri – ai giocatori ho detto che per me il Milan ha i giocatori più forti del campionato, anche se non sempre giocano da squadra. Ma quando lo fanno sono dolori”. Sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter non si è sbilanciato: “Ho allenato entrambe le squadre, per cui vinca il migliore”. Nessun dettaglio, infine, sul suo successore come allenatore della Roma: “Posso dire solo che è più giovane di me”.

Agente Klopp: “Lui alla Roma? Totale assurdità”

Juergen Klopp come possibile allenatore della Roma è una “totale assurdità”. Lo ha detto alla Bild l’agente di Juergen Klopp, Mark Kosicke, dopo le indiscrezioni su un possibile futuro del tecnico tedesco alla guida dei giallorossi. “Una totale assurdità. Sta diventando noioso dover commentare continuamente queste voci”, ha dichiarato l’agente. Secondo le informazioni di Bild, Klopp si trovava a Maiorca al momento del presunto accordo con la Roma e attualmente soggiorna presso la sede centrale della Red Bull in Austria. Ha un contratto con l’azienda della durata di cinque anni e ha anche rinunciato a una clausola di uscita. “Facciamo riferimento a quanto già dichiarato ufficialmente da Marc Kosicke, consulente di Juergen Klopp, che ha smentito questa voce”, dice poi a LaPresse Mike Jäggle, managing director della Sportfive, agenzia che segue il tecnico tedesco. In precedenza l’agente di Klopp, ha definito una “totale assurdità” le voci in merito ad un possibile futuro dell’ex allenatore del Liverpool sulla panchina della Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata