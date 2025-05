Il tecnico partenopeo alla vigilia del match dei suoi contro il Parma per la 37esima giornata di Serie A

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della partita della 37esima giornata di Serie A che i partenopei giocheranno a Parma. Gli azzurri sono a +1 dall’Inter in testa alla classifica a 180 minuti dalla fine del campionato, e se vincessero entrambe le partite che devono giocare conquisterebbero il quarto scudetto della loro storia. “La sensazione è che i calciatori sanno di giocare per un obiettivo che non era preventivabile, che per una piazza come Napoli è storico mentre per i grandi club è solo uno scudetto in più. Sappiamo la differenza e come si vivono queste situazioni”, ha detto il tecnico salentino in conferenza stampa. “Chi è abituato a certi obiettivi lo vive anche più sereno, mentre chi non è abituato poi è tutto l’ambiente ad avere queste tensioni. Tutti, io per primo, abbiamo visto cosa è successo solo due anni fa. Sappiamo cosa rappresenta, eventi importanti che quando avvengono se hai la bravura e la fortuna di partecipare hai la possibilità di restare nella storia della città e della squadra”, ha proseguito Conte. “Io sento una grandissima responsabilità, forse fin troppo, sento sulle spalle un peso bello importante. Penso di avere spalle larghe per gestire queste situazioni, ma non posso negare che è un bel carico che in altre piazze non hai“, ha ammesso. “Ci è stato chiesto una bella torta, il ritorno in Champions, e noi l’abbiamo presentata con quattro giornate di anticipo. Ora c’è da mettere la ciliegina”, ha poi ricordato Conte rivolto alla società.

