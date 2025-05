Foto da X

Anche il web si è scatenato subito dopo la proclamazione di Robert Prevost

E’ Papa Leone XIV o Claudio Ranieri? Sul web e sui social è già virale un meme in cui è ritratto Robert Francis Prevost, appena affacciatosi su Piazza San Pietro poco dopo la sua elezione a nuovo Pontefice e accanto una foto del tecnico della Roma, vestito anche lui in abito talare, in identica posa e incredibilmente simile a Leone.

“Se osservi bene il nuovo Papa è Claudio Ranieri”, si legge nella meme. Nei giorni scorsi, a seguito degli ottimi risultati ottenuti sulla panchina della Roma, sul web erano diventate virali molte meme che reclamavano Ranieri nuovo Papa.

Er Papa è Ranieri!💛❤️💛❤️💛❤️ pic.twitter.com/Jw3amaj5rn — con la Roma ner core! 💛❤ (@Daje77) May 8, 2025

Leone XIV è stato eletto giovedì pomeriggio, 8 maggio, alla quarta votazione del Conclave 2025. Poco dopo l’affaccio sul balcone in piazza San Pietro anche il web si è scatenato. Prevost è il primo Papa americano della storia. Tutto il mondo si è subito congratulato col nuovo Pontefice dopo la sua proclamazione e non è mancata l’ironia degli utenti della Rete.

