I nerazzurri hanno vinto 4-3 ai tempi supplementari grazie al gol di Frattesi. Marotta: "Inzaghi centro del nostro modello"

Inter-Barcellona è una partita che passerà negli annali del calcio mondiale. I nerazzurri hanno vinto 4-3 ai tempi supplementari, conquistando la finale di Champions League dopo una gara adrenalinica.

Lautaro – che ha recuperato da un infortunio ai flessori della coscia sinistra – è stato schierato dal primo minuto ed è andato oltre le aspettative: gol al 21′ e rigore procurato alla fine del primo tempo. Subito dopo, al 46′, Çalhanoğlu ha trasformato il penalty. I blaugrana, al rientro in campo, hanno aumentato la pressione sui padroni di casa e hanno riportato il risultato in parità, prima con Garcia al 54′ e poi con Dani Olmo al 60′. All’87’ c’è stata una doccia fredda per San Siro, con la rete del 3-2 del Barcellona firmata da Raphinha. Ma la squadra di Inzaghi, dura a morire, ha trovato il pareggio del 3-3 al 93′ con Acerbi e il definitivo sorpasso del 4-3 al 99′ con Frattesi.

Marotta: “Vittoria epica, Inzaghi centro del nostro modello”

“È stata una partita epica tra due grandissime squadre. Siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo che va ascritto come meriti all’allenatore, ai giocatori e a questo splendido pubblico che ci ha sostenuti quasi fisicamente. Siamo onorati di poter disputare la finale il 31 maggio a Monaco perché ce lo siamo meritato”, ha commentato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. “Simone Inzaghi è il centro di questo modello, supportato dalla società, da una nuova proprietà sempre presente anche in modo silenzioso. È la vittoria di tutti, ma l’artefice maggiore di questa vittoria è sicuramente l’allenatore”.

“La squadra è andata oltre le aspettative? Oltre ogni aspettativa direi di no. Questa squadra ha iniziato ad avere consapevolezza quando ha giocato la finale di Istanbul. È un gruppo che è insieme da quattro anni, ha assunto grande consapevolezza e grande affiatamento ben coordinato dall’allenatore”. “Siamo tra le grandi e lo siamo con grande merito e con grande determinazione. Era quello che volevamo e abbiamo raggiunto l’obiettivo. È stata la partita più bella della mia carriera? Da un punto di vista delle emozioni sicuramente sì, anche dell’adrenalina. È stato uno spot per tutto il calcio mondiale”, ha concluso Marotta.

Boom di ascolti su Tv8 per Inter-Barcellona

Inter-Barcellona ha registrato anche un boom di ascolti su Tv8. Il match ha fatto registrare 5.712.000 spettatori con il 27.3% aggiudicandosi la prima serata di ieri, martedì 6 maggio 2025. Su Rai1 ‘Quasi orfano’ ha interessato 1.744.000 spettatori per uno share dell’8.4%. Su Canale5 ‘Tradimento’ ha conquistato 2.014.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 ‘Belve’ intrattiene 1.204.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 per Le Iene 1.226.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 612.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Il miglio verde totalizza un a.m. di 487.000 spettatori e 2.9% share. Su La7 DiMartedì raggiunge 1.141.000 spettatori e il 5.8%. Sul Nove La maschera di ferro raduna 240.000 spettatori (1.3%).

