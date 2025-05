Al termine della semifinale di Champions vinta dai nerazzurri, alcuni calciatori e il tecnico del club spagnolo si sono scagliati contro il direttore di gara

Il Barcellona si scaglia contro l’arbitro, Szymon Marciniak, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dei nerazzurri. “Non è la prima volta che ci succede con questo arbitro. La Uefa dovrebbe indagare. Ci sono cose che non capisco e sono complicate”, ha detto Pedri, centrocampista blaugrana, al termine di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno persa a San Siro per 4-3.

Cosa ha detto Flick su Marciniak

“Non voglio parlare troppo dell’arbitro, ma ogni decisione che ha preso, anche se 50-50, era per loro. Gli ho detto quello che penso, ma non lo dirò qui”, ha detto il tecnico degli spagnoli Hansi Flick, ammonito per aver protestato e visto parlare con l’arbitro alla fine del primo tempo, come rileva il quotidiano spagnolo Marca, mentre entrambe le squadre stavano tornando negli spogliatoi.

L’attacco di Eric Garcia

Contro Marciniak anche Eric García, che aveva già un ricordo dell’arbitro polacco: “Non so cosa ci sia che non va in questo stadio. Sono venuto qui tre volte e, per un motivo o per l’altro, o per circostanze impreviste, le cose non sono andate come volevamo. Sappiamo tutti cos’è successo con questo arbitro l’ultima volta che siamo venuti qui”, ha detto il catalano.

Lo hemos dado todo pero hoy no ha podido ser. Orgull d’equip i d’afició! Hi tornarem l’any que ve! #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/dr1nejhKhu — Eric Garcia Martret (@ericgm3) May 6, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata