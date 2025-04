La sede del gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un'indagine dell'antimafia romana

Le immagini mostrano i danneggiamenti dopo che una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche del gruppo ultrà ‘Quadraro’ ex Fedayn, storica tifoseria della Roma, provocando un incendio.

La sede del gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafia romana, per spaccio di droga all’interno della curva sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. L’attentato incendiario è avvenuto in via Cartagine, tra i quartieri Quadraro e Tuscolano. A dare l’allarme al 112 alcuni residenti.

