La partita di domani in chiaro e in diretta in chiaro e in streaming. Ecco il programma e le news sulla sfida

In Champions League domani, mercoledì 30 aprile, l’Inter affronta in trasferta il Barcellona nell’andata della semifinale in programma alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta tv anche in chiaro sul Nove, oltre che su Amazon Prime. Sarà la seconda semifinale dopo Arsenal-Paris Saint Germain, in programma stasera (ecco dove vederla e le probabili formazioni).

L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a un altro esame di maturità in una stagione che nelle ultime settimane sta cambiando volto, dal sogno triplete all’incubo ‘zero tituli’, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan in semifinale e la sconfitta casalinga di domenica contro la Roma in campionato, con il conseguente sorpasso in classifica da parte del Napoli. Sarà il francese Clement Turpin a dirigere Barcellona-Inter, assistito da Nicolas Danos e Benjamin Pages. Quarto uomo Francois Letexier. Al Var ci saranno Jerome Brisard e Willy Delajod.

Dove vedere Barcellona-Inter in tv

Warner Bros. Discovery trasmetterà in diretta sul Nove la partita, resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video. Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come ‘Montjuic’, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca e il post-partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro sul Nove. La telecronaca di Barcellona-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Fabio Capello, Paolo Condò e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio anche Esteban Cambiasso e Zvonimir Boban.

Tegola per Inzaghi: Pavard ko

Ieri i nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d’allenamento al Bper Training Centre di Appiano Gentile, in vista del match in casa dei blaugrana. Oggi la rifinitura prima della partenza per la Spagna e della conferenza stampa di Inzaghi in programma alle 19.15. Il programma dei nerazzurri è confermato nonostante il blackout generale che ha colpito la Spagna con il blocco anche dei voli. La situazione oggi in Spagna sta tornando alla normalità.

Quanto alla possibile formazione dell’Inter, l’ultima tegola per il tecnico Inzaghi riguarda l’infortunio del difensore Benjamin Pavard, uscito per infortunio contro la Roma. Il francese ha sostenuto esami strumentali da cui è emersa una distorsione alla caviglia che lo costringerà a saltare la gara di andata con i blaugrana. Da valutare, invece, il possibile recupero di Marcus Thuram che potrebbe andare almeno in panchina.

Mkhitaryan: “Col Barcellona non sarà facile”

“Non sarà facile, perché loro hanno grandi talenti ma anche giocatori molto esperti. Sarà molto interessante, perché le semifinali e le finali sono sempre belle da giocare e da guardare. Speriamo di poter giocare al meglio sia l’andata che il ritorno e di arrivare in finale”, ha detto il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan parlando al sito dell’Uefa. “Per noi ogni partita è molto importante. Non importa se sia di Champions League, di campionato o di Coppa Italia, perché alla fine sono tutte importanti. Cercheremo di affrontarle come abbiamo fatto contro il Bayern, il Feyenoord e le altre squadre della fase campionato, poi vedremo”, ha aggiunto.

I pronostici dei bookie

Stati d’animo contrapposti, tra Barcellona e Inter, per questa semifinale di andata di Champions League. I blaugrana sono reduci dall’entusiasmante vittoria contro il Real Madrid in Coppa del Re, i nerazzurri hanno perso contro la Roma la terza partita di fila e vedono lo scudetto a forte rischio, dopo l’eliminazione in Coppa Italia. I bookie, come riporta Agipronews, puntano convinti sulla squadra di Hansi Flick: l’1 si gioca a 1,60 su Snai e Planetwin365, mentre pareggio e vittoria dei campioni d’Italia sono in lavagna nell’ordine a 4,25 e 4,90. Ancora più bassa la quota per il Barcellona qualificato alla finale: 1,50, mentre la qualificazione dell’Inter due anni dopo Istanbul è vista a 2,60. Tre degli ultimi quattro scontri diretti tra questi due squadre si sono conclusi con almeno tre reti complessive: l’Over è favorito anche mercoledì secondo gli esperti ed è proposto a 1,53 su, mentre l’Under è visto addirittura a 2,35. Le ultime due volte che il Barcellona ha battuto l’Inter è stato per 2-1: questo esito è proposto a 8,50 su bet365, ma il risultato esatto più probabile è l’1-1, fissato a 8. L’1-0 – come nella semifinale 2010 – si gioca a 9, mentre le quote decollano in caso di affermazione nerazzurra: 0-1 e 1-2 sono fissati a 17 volte la posta.

Il Barcellona, che vanta cinque Champions League nella sua bacheca, è la principale accreditata per il trionfo finale per i bookie: su 888sport è proposto a 2,95 il successo finale dei catalani, la cui ultima vittoria risale al 2015, mentre l’Inter è ritenuta la vincitrice meno probabile tra le quattro squadre rimaste in lizza: il titolo ai nerazzurri, che l’ultima volta lo vinsero nel 2010, è proposto a 5,40. Quasi allo stesso livello PSG e Arsenal – contrapposte nell’altra semifinale – che si giocano vincenti nell’ordine a 3,20 e 3,45.

