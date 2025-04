In programma stasera Udinese-Bologna, Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma. Le news sulle sfide che chiudono il turno

La Serie A scende in campo anche oggi, lunedì 28 aprile, con tre partite che chiudono il 34° turno della stagione 2024-2025. In programma Udinese-Bologna alle ore 18.30 e Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma entrambe alle ore 20.45. Sarà possibile guardare tutte e tre le partite in diretta tv su Dazn. Lazio-Parma e Hellas-Verona saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW.

Dopo il passo falso dell’Inter in casa contro la Roma e la vittoria che avvicina il Napoli allo scudetto, due sfide di stasera potranno dare altre risposte importanti anche nella lotta per un posto in Europa. Tutto è ancora in bilico: il Bologna sul campo dei friulani e la Lazio all’Olimpico contro gli emiliani vanno a caccia di tre punti fondamentali. Il Bologna di Italiano deve vincere per scavalcare di nuovo in classifica la Juventus al quarto posto, mentre la Lazio ha come primo obiettivo il controsorpasso sui ‘cugini’ della Roma. In chiave salvezza, occhi puntati sulla sfida del Bentegodi tra il Verona e il Cagliari: gli scaligeri sono a quota 32 punti, a +2 sui sardi.

Dove vedere le partite in tv

Lazio-Parma sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW, Hellas Verona-Cagliari live su Sky Sport 253 e NOW. Partite del lunedì che sarà possibile seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Spazio anche al Monday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Gianfranco Teotino e Stefano Borghi.

Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli SkyLights, gli highlights marchiati Sky Sport, mini-film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Inter da incubo, Napoli sogna

Una settimana da incubo rischia di rovinare una stagione che per l’Inter stava per diventare trionfale. Dopo il ko contro il Bologna e quello nel derby di Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Inzaghi cade per la terza volta (la seconda di fila in casa) anche contro la ottima Roma di Claudio Ranieri per 1-0. Un ko dolorosissimo per i nerazzurri, scavalcati in classifica dal Napoli che ha sconfitto il Torino al Maradona. E come se non bastasse mercoledì l’Inter sarà impegnata nella difficilissima semifinale di andata di Champions League in casa di un Barcellona al settimo cielo dopo la vittoria in Coppa del Re.

“E’ il calcio. Veniamo da tre sconfitte che fanno male, ma la squadra ci ha provato sempre. Abbiamo messo il cuore e la gente l’ha visto. Era una partita importantissima e l’abbraccio finale ci ha fatto piacere, perchè i giocatori hanno dato l’anima”, ha commentato a caldo Inzaghi. La Roma, invece, porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions League grazie ad una zampata vincente di Soulè nel primo tempo. I giallorossi momentaneamente agganciano il Bologna al quarto posto con 60 punti in attesa delle partite dei rossoblù, della Juventus e della Lazio. “E’ una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi, che non sono potuto venire. Siamo venuti qui con la voglia e la determinazione di vincere, stiamo bene fisicamente e perchè non osare”, ha detto Ranieri.

Anche nella lotta per la Champions League sono arrivati risultati importanti. Riscatto della Juve ma con l’amaro in bocca. I bianconeri di Tudor battono il Monza per 2-0, nel posticipo, con i gol di Nico Gonzalez all’11’ e di Kolo Muani al 33′ ma perdono Yildiz per la prossima partita di Bologna. L’attaccante turco si fa espellere nel finale di primo tempo per una sbracciata nei confronti di un avversario, decisione presa dopo una visione al Var. Tre punti importantissimi per la Juve, che si riporta momentaneamente al quarto posto con 62 punti in attesa di Udinese-Bologna.

Per il Monza, retrocessione in Serie B sempre più vicina. Tutto facile invece per la Fiorentina nel derby toscano contro l’Empoli. La squadra allenata da Palladino, priva di due pedine importanti come Kean e Dodò, si impone per 2-1 con le reti nel primo tempo di Adli e Mandragora autore di una spettacolare rovesciata. Tre punti pesanti per i viola, che agganciano momentaneamente la Lazio al quinto posto con 59 punti. E’ notte fonda, invece, per l’Empoli, a cui non basta il gol di Fazzini per evitare di restare penultimo con 25 punti insieme al Venezia in piena zona retrocessione.

Vince anche il Milan, che si impone per 2-0 in casa del Venezia, nell’anticipo di mezzogiorno. I rossoneri tengono vive le speranze di raggiungere un posto in Europa grazie ai gol di Pulisic dopo 5′ e di Gimenez al 96′. Reti che invece condannano i veneti ad una sconfitta pesante, che li inchioda sempre al penultimo posto in classifica con 25 punti. I rossoneri di Conceiçao, invece, si portano a quota 54 punti a -5 dal sesto posto. A fine partite furioso con l’arbitro Di Francesco per la mancata concessione di un rigore per un contatto sospetto in area tra Pavlovic e Yeboah. Nell’unica partita di fatto senza nulla in palio, il Como si impone per 1-0 sul Genoa e sigilla la salvezza matematica raggiungendo quota 42 punti in classifica. Terza vittoria di fila per i ragazzi di Fabregas, rivelazione del campionato, mentre per i liguri arriva il secondo ko consecutivo che li lascia fermi a quota 39 punti. Decisivo un gol di Strefezza nella ripresa.

Fenucci: “Tutto aperto per la Champions”

“Sarà un duello interessante. Avere tutte le posizioni aperte fino alla fine è una delle grandi peculiarità del campionato italiano, questo va a favore della spettacolarità del torneo. Siamo lì con tutte le altre, cercheremo di giocarci le nostre carte fino alla fine. Abbiamo molti scontri diretti, ma pensiamo partita per partita, a partire dal match di Udine, rappresenta un altro passo verso il traguardo finale”. Così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulla lotta Champions e sull’ottima stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

“È un percorso lungo, partito dalla Serie B quando siamo arrivati con la nuova proprietà. Abbiamo cercato di creare le basi nel tempo affinché questa crescita poi si realizzasse. A partire da Sinisa, successivamente con Thiago Motta e adesso con Italiano si è visto un progressivo miglioramento dei risultati, della qualità del gioco e dell’organico. Un percorso che si è verificato attraverso l’arrivo di allenatori che hanno dato un impulso al livello tecnico della squadra e anche con investimenti fatti sui giocatori che sono cresciuti nel tempo”, ha aggiunto.

