Oggi l'annuncio dei salentini sulla partita inizialmente in programma domani. Ecco quando si potrebbe recuperare

Atalanta-Lecce, la partita che domani venerdì 25 aprile avrebbe dovuto aprire la 34esima giornata di Serie A, “sarà rinviata”. La decisione che la Lega Serie A deve ancora ufficializzare è stata anticipata dal Lecce in un comunicato nel quale annuncia anche il grave lutto che ha colpito la società. In questi minuti la Lega Serie A, secondo quanto apprende LaPresse, sta decidendo se recuperare il match domenica o al più tardi lunedì. Il match era l’unico di questo turno di campionato in programma il 25 aprile.

Il rinvio del match di Bergamo, se confermato, è solo l’ultimo cambio di programma della Serie A dopo i rinvii decisi dalla Lega Serie A dei match del 33° turno in segno di lutto dopo la morte di Papa Francesco.

La Lega Serie A ha espresso il proprio cordoglio per la morte del fisioterapista del Lecce in un post su X: “Lega Serie A si unisce al cordoglio per la scomparsa di Graziano Fiorita, figura storica dell’U.S. Lecce. Ci stringiamo alla famiglia, al club e a tutta la comunità giallorossa in questo momento di lutto”, si legge nel post.

Vicinanza al Lecce è stata espressa anche dall’Atalanta in un comunicato sul proprio sito: “Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’U.S. Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. L’Atalanta rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze”, si legge nella nota.

Il momento buio del Lecce in campionato

Il Lecce sta vivendo momenti difficili anche in campo, dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Como che ha ulteriormente complicato la corsa salvezza della squadra di Giampaolo. I salentini, che non vincono in serie A dal 31 gennaio, occupano il quart’ultimo posto in classifica con 26 punti, con un solo punto di vantaggio su Venezia e Empoli. Al Lecce servirà quindi un’impresa a Bergamo per non rischiare il sorpasso in classifica nella prossima giornata di campionato.

I pronostici sulla lotta salvezza

Continua, quindi, la lotta in fondo alla classifica per evitare la retrocessione. Empoli e Venezia si sono divise la posta in palio nello scontro salvezza del ‘Castellani’. Un punto che serve a poco ad entrambe le squadre, come testimoniano le quote dei bookmaker riportate da Agipronews: su Goldbet e Better, infatti, la Serie B dei veneti passa da 1,30 a 1,40, mentre quella dei toscani rimane stabile a 2. Chi invece sembra in aperta crisi è il Lecce, uscito sconfitto 0-3 al Via del Mare contro il Como e senza vittorie da 10 gare: la retrocessione dei pugliesi cala da 1,85 della scorsa settimana agli attuali 1,50. Ormai “salvi” per gli esperti Cagliari e Verona, dati rispettivamente a 25 e 35.

Arbitri 34° turno

Intanto, l’Associazione italiana arbitri (Aia) ha annunciato gli arbitri designati per la 34a giornata, questo il programma: Atalanta-Lecce: La Penna; Como-Genoa: Arena; Venezia-Milan: Manganiello; Fiorentina-Empoli: Rapuano; Inter-Roma: Fabbri; Juventus-Monza: Perenzoni; Napoli-Torino: Mariani; Udinese-Bologna: Maresca; Hellas Verona-Cagliari: Abisso; Lazio-Parma: Sacchi.

