Stasera all'Olimpico il ritorno dei quarti di finale. Programma, news e pronostici sulla partita

In Europa League stasera, giovedì 17 aprile, torna in campo la Lazio nel match di ritorno dei quarti di finale contro il Bodo Glimt. Si gioca all’Olimpico con inizio alle ore 21 (ecco dove vederla in tv). La Lazio è chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-0 subita in terra norvegese. Il tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni, deve fare i conti con qualche assenza ma sembra intenzionato a schierare una squadra dall’alto potenziale offensivo.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. All. Knutsen.

Baroni: “La partita più importante”

Il senso di una notte senza appello che vale una intera stagione sta tutto in una frase pronunciata, quasi in filigrana, con una vena di orgoglio e un pizzico di enfasi: “Non c’è domani”. Per il tecnico Marco Baroni, la sua Lazio è chiamata alla partita perfetta, da portare a termine con sapienza tattica, senza farsi prendere dall’ansia e dalla frenesia, avversari brutali quando si tratta di vincere un match che ha il sapore dell’impresa.

La semifinale di Europa League è un traguardo alla portata dei biancocelesti che, prima del viaggio sopra il circolo polare artico di una settimana fa, avevano dominato la scena europea issandosi in testa al girone unico del torneo continentale. Ora è tutta un’altra storia e Baroni, in attesa di ricevere all’Olimpico la spinta di una intera tifoseria, non smette di ricordare alla squadra cosa serve per non trasformare la notte delle aquile biancocelesti in una serata storta, da caduta libera: “Anche se le condizioni dell’andata erano anomale quella partita ci ha insegnato tanto. Servirà grande presenza e attitudine fisica e mentale. È la partita più importante dell’anno, lo sappiamo. Dovremo giocare senza risparmio e senza rimorso, c’è stato un risultato che non volevamo ma adesso giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dovremo giocare senza pensare a un domani“. Per Baroni bisogna fare “una partita da Lazio e la faremo perchè tutti dobbiamo credere nella rimonta“. E per non fallire non basta avere pazienza e calma. “Queste sono parole che non mi piacciono, dovremo fare una partita centrata e sfruttare i momenti. La capacità di una squadra che sa dell’importanza della gara deve avere anche la lettura di questa partita. Dovremo centrare la prestazione con intensità ed energia, questo serve in partite perché giocheremo contro una squadra forte”, ha aggiunto. Lucidità e freddezza dunque saranno i valori aggiunti per trasformare in festa la notte europea sfruttando al meglio il fattore campo e restituire, su un rettangolo ‘vero’ e più largo, la ‘trappola’ di una settimana fa.

C’è un dato che rende la sfida ancora più densa di significato per il popolo biancoceleste. Mai nella storia delle coppe europee la Lazio è riuscita a ribaltare uno svantaggio di due reti. Un record negativo che la Lazio ha l’opportunità di cancellare affidandosi probabilmente al doppio centravanti per scardinare la difesa norvegese: “L’idea di schierare Dia e Castellanos? E’ una soluzione. La squadra ha fatto due partite sia a Bergamo che nel derby di altissimo livello, nel mezzo c’è stato questo inciampo e proprio per questo sappiamo che ci serve dare tutto quello che abbiamo, la squadra ha risorse importanti”. La squadra non potrà prescindere da ‘Taty’ Castellanos, tornato titolare nel derby dopo un mese causa infortunio. Ma si punterà anche sulla qualità dei trequartisti e degli esterni. “Tchaouna, Noslin e Dele-Bashiru sono giovani e abbiamo bisogno anche di loro. E’ arrivato Zaccagni, mi ha detto che se la sente di fare i primi 80 minuti e giovedì ci sarà l’energia giusta. Abbiamo fatto un percorso e dobbiamo vivere al massimo questa partita“. Perché per questa Lazio “non c’è domani”.

I pronostici

Per i bookie, i norvegesi sono favoriti per il passaggio del turno, a 1,55 su Planetwin365 contro il 2,35 del ribaltone laziale. Restando ai 90 minuti dell’Olimpico, come riporta Agipronews, i betting analyst di William Hill vedono nettamente avanti il segno “1”, offerto a 1,38 contro 7,60 del colpo ospite. Nel mezzo, a 5,20, il pareggio favorevole comunque ai norvegesi. Visto l’obbligo di rimontare due gol, i bookmaker prevedono spettacolo: domina l’Over a 1,57 su un nuovo Under proposto a 2,26. Per quanto riguarda il risultato esatto, comanda proprio il 2-0 che porterebbe le squadre ai supplementari, fissato a 7,20, seguito dall’1-0 visto a 8,20, mentre l’1-2 del Bodo si gioca a 24.

