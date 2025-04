La partita valida per il ritorno dei quarti. In programma altre tre gare, una anche in diretta in chiaro su TV8

In Europa League domani, giovedì 17 aprile, torna in campo la Lazio in casa all’Olimpico contro il Bodo Glimt. La partita, valida per il ritorno dei quarti di finale, è in programma alle ore 21. I biancocelesti sono chiamati a ribaltare il 2-0 subito all’andata. La squadra di Baroni arriva all’appuntamento dopo il derby di domenica scorsa contro la Roma, finito in pareggio. La sfida dell’Olimpico sarà arbitrata dal tedesco Daniel Siebert. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto ufficiale Daniel Schlager. Al Var ci sarà Bastian Dankert con il supporto di Benjamin Brand.

Dove vederla in tv

Il match non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti.

Pronostici

Ribaltare il 2-0 subito in Norvegia e regalarsi la prima semifinale europea dopo 22 anni. La Lazio cerca giovedì sera l’impresa contro il Bodo Glimt, con i norvegesi però favoriti per il passaggio del turno, a 1,55 su Planetwin365 contro il 2,35 del ribaltone laziale. Restando ai 90 minuti dell’Olimpico, come riporta Agipronews, i betting analyst di William Hill vedono nettamente avanti il segno “1”, offerto a 1,38 contro 7,60 del colpo ospite. Nel mezzo, a 5,20, il pareggio favorevole comunque ai norvegesi. Visto l’obbligo di rimontare due gol, i bookmaker prevedono spettacolo: domina l’Over a 1,57 su un nuovo Under proposto a 2,26. Per quanto riguarda il risultato esatto, comanda proprio il 2-0 che porterebbe le squadre ai supplementari, fissato a 7,20, seguito dall’1-0 visto a 8,20, mentre l’1-2 del Bodo si gioca a 24.

Per la prima volta dal 9 febbraio il tecnico laziale Baroni potrebbe schierare insieme la coppia Castellanos-Dia: i due attaccanti sono i favoriti nella lavagna marcatori Snai, con l’argentino a 2,25 preferito all’ex Salernitana dato a 2,75. Tra gli ospiti occhi puntati su Ulrik Saltnes, decisivo all’andata con una doppietta: un altro centro del norvegese paga 6 volte la posta.

Il risultato negativo dell’andata in Norvegia ha fatto salire la quota della prima Europa League biancoceleste. Il trionfo biancoceleste a Bilbao è ora offerto a 9, in ritardo nei confronti dell’Athletic, favorito a 3,25, sulle due inglesi Manchester United e Tottenham date vincenti rispettivamente a 4,25 e 6 volte la posta.

Le altre partite in programma

Oltre alla partita della Lazio, domani si giocano altre tre gare valide per il ritorno dei quarti di finale, tutte con inizio alle ore 21: si tratta di Athletic Bilbao-Rangers, Eintracht Francoforte-Tottenham e Manchester United-Lione. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. La sfida Manchester United-Lione andrà in diretta anche in chiaro su TV8 dalle ore 20.30 con lo studio pre partita.

