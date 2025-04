Al Maradona il posticipo della 32esima giornata di Serie A

La sfida Napoli-Empoli chiude oggi, 14 aprile, la 32esima giornata di Serie A. La gara è in programma allo stadio Maradona alle 20.45. I partenopei a caccia di una vittoria per restare in scia della capolista Inter, al momento a +6 dalla squadra di Conte dopo la vittoria sul Cagliari. I toscani invece cercano punti in chiave salvezza.

Napoli-Empoli: probabili formazioni

Oltre agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Buongiorno per via di una tendinopatia all’adduttore della coscia destra. A sostituirli saranno, rispettivamente, Mazzocchi, Guilmour e Buongiorno. Tra i toscani ou Kouamè, dovrebbe giocare Colombo con alle spalle Cacace ed Esposito. Ecco i due 11 a confronto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo.

Napoli-Empoli: orario e dove vederla in tv

Napoli-Empoli, in programma stasera 14 aprile alle 20.45, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.

Napoli-Empoli, cosa ha detto Conte

“Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per salvarsi, chi per un posto in Champions, Scudetto, Europa League, Conference. Ogni squadra avrà i suoi obiettivi”. Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro l’Empoli, posticipo della 32ma giornata di serie A. ‘La guerra di pressione che c’è con l’Inter, siamo la diretta antagonista per dare fastidio, provare a fare qualcosa di straordinaria, deve essere una bella pressione. Significa che stiamo facendo molto bene, siamo in una situazione dove c’è richiesto di andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che dimostra anche in Europa che è attrezzata per vincere tutto. Però è una bella pressione, un bell’entusiasmo che c’è tra i tifosi, il sogno di competere per lo Scudetto crea entusiasmo, spinta alla squadra, come accadrà domani allo stadio. Ce la siamo guadagnata questa pressione, questa guerra di nervi e dobbiamo anche gustarcela, stiamo lottando per qualcosa di importante’, ha aggiunto.

Napoli-Empoli, cosa ha detto D’Aversa

“Dobbiamo pensare al nostro percorso, domani ci attende una gara complicata contro una squadra che si gioca lo scudetto. La salvezza passa dai risultati su ogni campo, il nostro obiettivo è solo la partita con il Napoli poi penseremo alle altre”. Così il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa alla vigilia del posticipo della 32ma giornata di Serie A. “Sono concentrato solo sul Napoli, la cosa più importante è questa. Affronteremo una squadra forte, con un grandissimo allenatore, che se fosse stata in Europa avrebbe fatto bene. Non possiamo prescindere dal fatto che giocheremo in un ambiente caldo e compatto, in uno stadio soldout, in cui tutti remano dalla stessa parte. Anche noi dobbiamo essere uniti per il nostro obiettivo, la salvezza. Domani non sarà semplice, sulla carta sono più forti di noi, ma servirà la volontà di portare a casa un risultato a tutti i costi. Vogliamo ottenere la salvezza per i nostri tifosi, per il club ed anche per tutti quei ragazzi che si sono fermati per infortunio durante il percorso. Dispiace che nell’ultima settimana in tre si siano dovuti operare, per me sono tutti come dei figli. Nelle difficoltà non ci abbattiamo ma lavoriamo credendo nel nostro obiettivo. Concentriamoci con convinzione sugli aspetti da migliorare”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata