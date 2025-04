Barcellona-Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain-Aston Villa si sfideranno questa sera alle 21

Seconda serata dei quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco per 2-1 e il 3-0 dell’Arsenal ai danni del Real Madrid, questa sera si giocano gli altri due match di andata della coppa europea più prestigiosa. Barcellona-Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain-Aston Villa si sfideranno in contemporanea alle ore 21.

Champions League, dove vedere Barcellona-Borussia Dortmund in tv e le probabili formazioni

Barcellona-Borussia Dortmund sarà possibile vederla in diretta tv e streaming solo su Amazon Prime.

Gli spagnoli dovrebbero scendere in campo con questo 4-2-3-1: Szczesny; Koundé, Martinez, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

La probabile formazione dei tedeschi (3-4-1-2): Kobel; Can, Anton, Bansebaini; Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Svensson; Brandt; Adeyemi, Guirassy.

Champions League, dove vedere Psg-Aston Villa in tv e le probabili formazioni

Paris Saint-Germain-Aston Villa sarà disponibile in chiaro su TV8 e su Sky.

La probabile formazione di Luis Enrique (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Vitinha, Joao Neves, Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Gli inglesi dovrebbero giocare così (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rodgers; Rashford.

