Il messaggio di Andrea Pirlo: "Caro Santo Padre, tutta la mia forza e il mio incoraggiamento"

Continuano ad arrivare messaggi di sostegno a Papa Francesco. Ad augurare una pronta guarigione a Bergoglio sono il calcio italiano e quello argentino, attraverso i loro Campioni del mondo del 2006, Andrea Pirlo e Cristian Zaccardo, e del 2022 Angel Di Maria ed Enzo Fernandez, insieme ai presidenti delle rispettive federazioni calcistiche nazionali, Gabriele Gravina, per la FIGC, e Claudio Tapia per l’Afa. I video messaggi sono stati caricati sul profilo Instagram @weplay.forpeace.

Molti i campioni e i protagonisti della Partita per la Pace che nei giorni scorsi hanno inviato i loro messaggi di saluto al Santo Padre, in occasione del XII anniversario del suo Pontificato e per augurargli una rapida ripresa: da Neymar a Ivan Rakitic, da Ciro Ferrara a Sebastian Frey, dal Pibe Valderrama a Iker Muniain, da Ricardo Lopez a Shota Arveladze.

La Partita per la Pace è l’iniziativa interreligiosa e benefica, promossa e fortemente voluta da Papa Francesco dall’inizio del suo Pontificato, con l’obiettivo di trasmettere, insieme alle più grandi giocatori e leggende del calcio, i valori della pace e della fraternità tra i popoli, seriamente minacciati negli ultimi anni e, ancor più recentemente, a causa del complesso scenario internazionale, segnato da crescenti tensioni. Nelle tre edizioni di questo evento, più di 120 giocatori di diverse religioni e credenze hanno già partecipato, contribuendo così al sostegno dei vari programmi di Scholas Occurrentes, organizzazione internazionale senza scopo di lucro di diritto pontificio, creata da Papa Francesco nel 2013, che si propone di trasformare l’educazione e promuovere l’inclusione sociale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata