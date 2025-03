L'iniziativa sportiva e benefica è organizzata dalla Nico Marche con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche per i bambini dell'ospedale pediatrico

C’è attesa per ‘Uniti nel sociale – Un gol per il Salesi’, la partita di calcio a scopo benefico che si svolgerà domenica 23 marzo, alle 15.30, allo stadio del Conero di Ancona

La partita è stata organizzata da Nico Marche con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e quello dei Comuni di Ancona, Macerata e Senigallia. Una iniziativa che ha trovato anche il sostegno di molti partner privati e che ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Salesi di Ancona.

Alla presentazione della partita hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, il Vicepresidente Maurizio Mangialardi, il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, Pierpaolo Borroni, il consigliere regionale Andrea Putzu, il Presidente NICO, Italo Lapenna, la presidente Nico Marche, Veronica Sansuini, il vicepresidente Nico Marche Michele Cesari, il vicesindaco del Comune di Ancona, Giovanni Zinni, l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Ancona, Orlanda Latini, la presidente della Fondazione Ospedale Salesi Cinzia Cocco.

“Bella occasione di unire sport, politica e beneficenza – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Dino Latini – per questo siamo orgogliosi di poter sostenere questa iniziativa”.

L’iniziativa

La presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS e direttore amministrativo dell’AOU delle Marche, la dottoressa Cinzia Cocco, nel suo intervento ha tenuto a rivolgere il suo ringraziamento all’associazione NICO e alle Istituzioni, per l’organizzazione dell’evento che “unisce sport e solidarietà”. “Il vostro prezioso supporto – ha detto – contribuirà a sostenere le nostre attività e i progetti volti all’umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità di vita dei bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (AOU delle Marche). Ricerca scientifica, potenziamento delle attrezzature sanitarie, innovazione e sostegno ai bambini e alle donne nelle diverse età della vita, sono alcune delle numerose attività che la Fondazione Ospedale Salesi ETS mette in campo quotidianamente. “La solidarietà può fare la differenza – conclude Cocco – e grazie alla rete dei nostri partner sostenitori, della quale fa parte anche l’associazione NICO, continueremo a lavorare per contribuire all’eccellenza che caratterizza il Presidio ospedaliero Salesi dell’AOU delle Marche”.

Da parte loro, i rappresentanti del Comune di Ancona, il vicesindaco Giovanni Zinni e l’assessora Orlanda Latini, si sono detti orgogliosi di poter ospitare un evento di questa portata e speranzosi rispetto ad una risposta positiva della cittadinanza. Auspicio condiviso da tutti i presenti che si attendono una grande affluenza di pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata