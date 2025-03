Foto da X

Non ha però mai esordito in bianconero. Lo spagnolo è stato stroncato da un tumore ai polmoni

Lutto nel mondo del calcio. È morto a 32 anni l’ex calciatore spagnolo Nico Hidalgo, professionista dal 2012 al 2022, a causa di un tumore ai polmoni che gli è stato diagnosticato nel 2021. Durante la sua carriera Hidalgo è passato anche per la Juventus, con cui ha firmato un contratto nel 2014 senza però mai esordire in bianconero. In carriera ha giocato con le maglie del Granada, Cadice e Racing Santander, anche se l’ultima esperienza è stata con l’Extremadura.

⚫️ El Real Racing Club, consternado por el fallecimiento de su exfutbolista Nico Hidalgo https://t.co/e9qlLMh7WV pic.twitter.com/nrVGBTiat7 — Real Racing Club (@realracingclub) March 1, 2025

