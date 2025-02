La partita di Serie A importante per la corsa all'Europa. Ecco il programma e le ultime notizie

Si gioca stasera giovedì 27 febbraio la partita Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A, in programma al Dall’Ara alle ore 20.45. In palio punti importanti nella corsa per un posto in Europa. Sarà possibile vedere la partita in diretta in tv in streaming su Dazn. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 41 punti, a -8 dal quarto posto che vale la certezza di un posto in Champions League.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, nel Bologna di Italiano spazio in attacco a Castro e ballottaggi Ferguson-Fabbian e Orsolini-Dominguez. Tra i rossoblù si rivede anche l’ex rossonero Calabria, che in difesa si giocherà una maglia da titolare con De Silvestri. Nel Milan di Conceicao confermato Gimenez davanti mentre Joao Felix potrebbe partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

A disp. Bagnolini, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Erlic, Miranda, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Fabbian, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceiçao. A disp. Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori, Bondo, Abraham, Camarda, Chukwueze, Joao Felix, Sottil.

Pronostici

Obiettivo sesto posto. Lo inseguono sia il Bologna sia il Milan, a pari punti in classifica e di fronte giovedì al Dall’Ara nel recupero della nona giornata. A Parma la squadra di Italiano ha conosciuto la prima sconfitta del 2025, in casa del Torino il Diavolo ha rimediato un altro ko dopo l’eliminazione dalla Champions. I bookie, come riporta Agipronews, prevedono una sfida equilibrata in cui la squadra di Sérgio Conceiçao ha chance di rilanciarsi: il “2” si gioca infatti a 2,50 sia su Snai sia su Planetwin365, mentre successo dei padroni di casa e pareggio sono in lavagna – nell’ordine – a 2,80 e 3,25. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti sono stati caratterizzati da meno di tre reti complessive: l’Under è ancora favorito ed è offerto a 1,80; l’Over, invece, è valutato 1,87. Lo 0-2 – risultato con cui è terminato l’ultimo precedente al Dall’Ara – si gioca a 13. Il risultato esatto più probabile è l’1-1, in lavagna a 6,25 e preferito allo 0-0 (10). L’1-0 e il 2-1 a favore dei ragazzi di Italiano sono offerti nell’ordine a 9 e 10.

Santiago Gimenez si è subito ambientato alla grande in Italia e ha segnato in tre delle sue cinque presenze con il Milan. Un suo gol vale 2,75 volte la posta puntata, mentre quello di Pulisic – che a Torino ha fallito un calcio di rigore – è proposto a 3,50. I portoghesi Rafa Leao e Joao Felix, invece, sono entrambi in lavagna a 4. Dallinga e Castro, in competizione per una maglia da titolare nei felsinei, sono i marcatori più probabili per i padroni di casa: la loro presenza nel tabellino dei marcatori è fissata a 3,50. Una rete di Pobega e Calabria, i due ex del match, paga rispettivamente 6 e 12 volte la posta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata