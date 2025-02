I rossoneri a San Siro nella partita che può valere gli ottavi. Ecco orario, programma e ultime notizie

In Champions League stasera, martedì 18 febbraio, il Milan si gioca il passaggio agli ottavi di finale nel ritorno della partita di playoff contro il Feyenoord. La sfida di San Siro è in programma alle ore 18.45.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vederla in diretta in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio anche Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban.

Probabili formazioni

Il Milan di Conceicao deve ribaltare l’1-0 dell’andata a favore degli olandesi. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dei rossoneri punterà sull’unica punta Gimenez supportato alle spalle da Joao Felix, Leao e Musah, quest’ultimo in ballottaggio con Pulisic. Nella difesa a 4 Pavlovic è favorito su Thiaw per una maglia da titolare. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Bueno, Moder, Milambo; Hadj-Moussa, Carranza, Paixao. Allenatore: Pascal Bosschaart.

Pronostico a favore del Milan

Il Milan gode dei favori del pronostico. La possibile vittoria dei rossoneri nei minuti regolamentari è data a 1.39 da Bwin. L’eventuale successo esterno del Feyenoord vale addirittura 7.25 volte la posta, mentre il pari è in lavagna a 4.75 e qualificherebbe gli olandesi. Qualche chance in più per l’Over 2.5, dato a 1.60, rispetto all’Under 2.5 che figura a 2.15. I rossoneri agli ottavi sono offerti a 1.70 mentre il Feyenoord è a 2.00. Il Milan avanti sia al primo tempo che a fine gara è alla quota di 2.15.

Per quanto riguarda l’esito Gol, quindi entrambe le formazioni che segnano, la quota è di 1.85, mentre il No Gol è una soluzione che paga 1.80. L’1-0 Milan è concesso a 7.50, il 2-0 a 7.25, mentre il 2-1 e il 3-0 figurano rispettivamente a 8.25 e 9.25. Il pari per 0-0 è fornito alla quota di 13.50, quello per 1-1 a 9.25 per l’1-1, mentre troviamo a 17.50 un possibile 2-2. La squadra di Bosschaart che vince per 0-1 frutterebbe 18.00 volte la posta e l’1-2 20.00.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata