Il ritorno playoff al Gewiss Stadium, la Dea deve ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata per accedere agli ottavi

In Champions League oggi martedì 18 febbraio si gioca Atalanta-Bruges, momento-verità per i bergamaschi. La Dea affronta in casa alle ore 21 la formazione belga nella partita valida per il ritorno del playoff che vale l’accesso agli ottavi di finale.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vederla in tv in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio anche Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban.

Probabili formazioni

L’Atalanta deve ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico dei bergamaschi Gasperini dovrebbe puntare sul tandem d’attacco formato da Retegui e De Ketelaere, quest’ultimo in netto vantaggio per una maglia da titolare sul rientrante Lookman. Pasalic dovrebbe agire dietro le punte. Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen.

Pronostico

Vincere, possibilmente con (almeno) due gol di scarto per volare agli ottavi di Champions League. Un’Atalanta che sembra aver smarrito il passo dei giorni migliori (solo una vittoria nelle ultime sei partite) ospita un Bruges che l’ha sconfitta 2-1 all’andata e per i bookie è nettamente favorita: l’«1» si gioca a 1,52 su Sisal e 1,53 su William Hill, mentre pareggio e vittoria della formazione belga sono proposti nell’ordine a 4,20 e 5,80. Due delle ultime tre partite della squadra di Gasperini sono terminate con almeno tre reti, come quattro delle ultime sei del Bruges: per i bookie un altro Over è favorito al Gewiss Stadium ed è in lavagna a 1,61, mentre l’Under è valutato 2,20. Il 2-1 a favore dei padroni di casa (che porterebbe la sfida ai supplementari) è considerato il risultato esatto più probabile ed è visto a 7,50, mentre sono valutati 8 sia l’1-0 sia il 2-0, stessa quota per il pareggio 1-1. Salgono le quote in caso di vittoria ospite: sono offerti a 15 lo 0-1 e l’1-2.

Mario Pasalic ha segnato nelle ultime tre partite in Champions dell’Atalanta: un gol del centrocampista croato ex Chelsea e Milan è valutato 4, ma è Retegui il giocatore che ha più probabilità di finire nel tabellino dei marcatori. Una sua rete vale 2 volte la posta puntata, con l’ex De Keteleare dato a 2,75. Nel Bruges Jutglà – che ha firmato il gol d’apertura nella gara d’andata – è offerto a 5 come Vermant e Tzolis, mentre Nilsson (a segno su rigore al 94′) è in pole a 4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata