Le reti di Djimsiti e Maripan nel finale del primo tempo

Quarto pareggio nelle ultime sei gare di campionato per l’Atalanta, che non va oltre l’1-1 casalingo contro il Torino nel match valido per la 23/a giornata di Serie A.

Il racconto del match

Botta e risposta nel finale di primo tempo: Djimsiti sblocca il risultato di testa al 36′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo anticipando Coco, immediata replica degli ospiti che pareggiano al 40′ con Maripan, sempre di testa, su cross di Lazaro. Nella ripresa al 29′ Milinkovic-Savic para un calcio di rigore a Retegui. Nel finale si rivede Scamacca, entrato proprio al posto di Retegui, al rientro in campo dopo il lungo stop di sei mesi per l’infortunio al legamento crociato dello scorso agosto. La ‘Dea’ sale così a 47 punti, e rischia di distanziarsi domani da Inter e Napoli, in campo rispettivamente contro Milan e Roma, mentre i granata salgono a quota 27.

