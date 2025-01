L'ex stella del Barcellona e del Psg dovrebbe tornare in patria nel club che lo ha lanciato

Il club saudita dell’Al-Hilal ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’attaccante brasiliano Neymar per rescindere il contratto di comune accordo. L’accordo sarebbe dovuto scadere a metà anno. Il club ha affermato in un post su X di “esprimere i propri ringraziamenti e apprezzamenti a Neymar per ciò che ha fornito durante la sua carriera con l’Al-Hilal”.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent. Thank you and good luck,Neymar 💙 pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

Il trentaduenne attaccante brasiliano ha giocato pochissimo in realtà per il club saudita dopo essere arrivato dal Paris Saint-Germain nell’agosto 2023 per 90 milioni di euro. Neymar è stato fuori per più di un anno a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore, che lo aveva costretto a saltare anche gli impegni con il Brasile solo pochi mesi dopo essere entrato a far parte dell’Al-Hilal. Secondo la stampa brasiliana Neymar potrebbe tornare a giocare in patria, al Santos il club che lo ha lanciato. È stato anche accostato al Flamengo, il club più popolare del paese, dove Neymar ha detto che gli piacerebbe giocare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata