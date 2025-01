È una vera e propria guerriglia urbana quella mostrata nei video pubblicati sui social e che riprendono gli scontri scoppiati mercoledì sera in via Leonina nel quartiere Monti, a Roma, tra gli ultras della Lazio e quelli del Real Sociedad. Almeno nove tifosi spagnoli sono rimasti feriti durante l’assalto compiuto, anche con armi da taglio, da parte di un gruppo di 80 supporter laziali. Uno dei feriti è in prognosi riservata, e un altro resta ricoverato con prognosi di 30 giorni. Sono in corso indagini anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza che hanno ripreso le scene della guerriglia urbana. Dalle finestre i residenti preoccupati urlano agli ultras di fermarsi e c’è chi cerca di impedire le aggressioni lanciando liquidi dall’alto.

