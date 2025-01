Gli isolani vincono lo scontro salvezza nell'anticipo della 19esima

Il Cagliari si impone per 2-1 in rimonta in casa del Monza, nello scontro salvezza anticipo della 19/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per la squadra di Nicola in chiave salvezza, i rossoblù si portano infatti a quota 17 punti scavalcando momentaneamente Lecce e Venezia. E’ notte fonda, invece, per il Monza di Bocchetti che con la quinta sconfitta consecutiva, l’undicesima in totale, resta mestamente ultima sul fondo della classifica con 10 punti. Partita viva ed emozionante quella dell’U Power Stagium. Il primo squillo dopo pochi secondi con la traversa di Felici per il Cagliari, ma a sbloccarla è il Monza dopo appena 4 minuti con un rigore di Caprari. Penalty concesso dopo una lunga revisione al Var per un fallo di mano di Makoumbou su tiro di Ciurria. Il Cagliari però gioca meglio, crea di più e al 22′ trova il meritato pareggio con un gran sinistro dal limite di Zortea. Nella ripresa la squadra di Nicola continua ad attaccare e al 57′ trova anche il gol del vantaggio con un destro potente di Piccoli sotto la traversa, con la difesa del Monza colpevolmente scoperta. Piove sul bagnato per i brianzoli, che al 60′ restano anche in dieci per l’espulsione di D’Ambrosio per un fallaccio a gioco fermo su Mina. In tribuna lo sguardo di Galliani è tutto un programma. Il Monza con orgoglio prova a reagire, sfiora anche il pari con Pedro Pereira, ma nonostante l’ingresso tra gli altri di Daniel Maldini e di Martins Jr. non riesce a scalfire l’attenta difesa dei sardi se non con un tirocross di Birindelli scentato da Scuffet. Anzi in pieno recupero è il Cagliari a sfiorare il tris con un palo di Lapadula

