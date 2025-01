Al via a Riad la competizione con il format Final Four. Tutto sul match trasmesso in diretta e le probabili formazioni

La Supercoppa italiana 2025 inizia oggi giovedì 2 gennaio all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, con la sfida Inter-Atalanta. Calcio d’inizio alle ore 20. Sarà possibile vedere in diretta la partita di stasera, come anche tutto il resto della competizione, su Canale 5. Il match sarà trasmesso live anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, in diretta su Italia 1 e in simulcast su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini. Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio su Canale 5 i post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini.

Record di telecamere e tecnologia all’avanguardia

Per esaltare al massimo lo spettacolo sul campo, con tecnologie di ripresa all’avanguardia, Lega Serie A adotterà il massimo standard produttivo utilizzato in campionato, implementato sino a 36 telecamere con le integrazioni in campo, in particolare del licenziatario domestico Mediaset e del broadcaster sul territorio Saudi Sports Channel.

I tifosi da casa potranno assistere ancora una volta a un grande evento, con inquadrature innovative e coinvolgenti grazie all’impiego di telecamere speciali e grafiche arricchite editorialmente.

La steadycam in campo, le telecamere con ottiche cinematografiche, tra cui un jimmy iib con la camera full frame Sony “Venice” (con focus puller), le camere retroporta, l’intellijib e le reverse in SuperSlowMotion, oltre alle camere gimbal e le microcamere posizionate presso le due panchine, saranno solo alcune delle eccellenze tecnologiche che saranno utilizzate nel corso di tutto il torneo. Per offrire spettacolari riprese dall’alto saranno disponibili anche i droni, tra i quali uno acrobatico, e la Sky Cam, che garantirà una narrazione sia tattica sul gioco che emozionale sul pubblico.

Oltre all’evento live saranno realizzate anche speciali clip che forniranno punti di vista inediti ed accattivanti: il supporto dei replay consentirà inoltre la realizzazione di video ad elevato impatto visivo, permettendo ai telespettatori di apprezzare nel dettaglio ogni gesto tecnico.

“In questa Supercoppa italiana alziamo, ancora una volta, lo standard della produzione televisiva sportiva – ha dichiarato l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Mai prima d’ora avevamo messo in campo ben 36 telecamere considerando il drone acrobatico, la Sky Cam e le telecamere cinematografiche. Stiamo trasformando la trasmissione della partita in un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente, capace di catturare ogni emozione, in campo e sugli spalti, oltre a raccontare le varie fasi di gioco e i gesti tecnici più significativi. Grazie alla collaborazione con Mediaset e Saudi Sports Channel, sarà realizzata una produzione televisiva di grande qualità tecnica ed estetica per valorizzare ulteriormente il prodotto Serie A a livello globale. Questo sforzo produttivo riflette il nostro impegno a innovare e a rendere il calcio italiano, sempre più, un vero spettacolo per tutti”.

Oltre a Mediaset che trasmetterà le partite in Italia, nel resto del mondo la competizione sarà distribuita live da 53 broadcaster, per un totale di oltre 180 territori raggiunti.

Il format del torneo

Confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale. L’Inter campione d’Italia di Simone Inzaghi sfiderà stasera l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) di Gian Piero Gasperini e domani la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato. Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, nell’Inter di Inzaghi è confermato il tandem d’attacco titolare formato da Thuram e Lautaro Martinez, con Dumfries e Dimarco sulle fasce e Barella, Calhanoglu e Mkhitarian al centro del campo. Nella difesa a tre Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer tra i pali. Nell’Atalanta, Gasperini deve fare a meno di Cuadrado e Retegui e si affida a De Ketelaere, supportato da Lookman e Brescianini. Le corsie esterne saranno presidiate da Zappacosta e Bellanova con Ederson e De Roon al centro del campo. In difesa, davanti a Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti e Kossounou.

