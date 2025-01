Sarà osservato solo in Serie in ricordo dell'ex allenatore, calciatore e opinionista morto oggi a 80 anni

Il minuto di silenzio indetto dalla Figc su tutti i campi da gioco per ricordare Aldo Agroppi, scomparso oggi all’età di 80 anni, sarà osservato dai club di massima serie soltanto per le gare in Italia da giocarsi nel weekend. Sarà dunque osservato in tutte le partite di Serie A a partire da sabato, ma non per le gare di Supercoppa italiana 2025 che inizierà da stasera a Riyad. Lo apprende LaPresse da fonti della Lega.

La Supercoppa, al via stasera con Inter-Atalanta, sarà disputata allo stadio all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, lo stesso stadio in cui lo scorso anno il pubblico accolse con i fischi il minuto di raccoglimento in ricordo di Gigi Riva.

La decisione di non far osservare il minuto di silenzio a Riad è stata presa dalla Lega Serie A, contrariamente a quanto annunciato dalla Figc in un comunicato. “Per commemorare Agroppi, a partire dalle semifinali di Supercoppa italiana e per tutte le partite del weekend (compresi anticipi e posticipi) verrà osservato un minuto di silenzio”, si legge nella nota della Figc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata