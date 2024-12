Il big match chiude la 16esima giornata di Serie A. In palio tre punti importanti per avvicinare l'Atalanta capolista

Il big match Lazio-Inter, in programma stasera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45, chiude il programma della 16esima giornata di Serie A. In palio tre punti importanti per entrambe le squadre, appaiate in classifica con 31 punti al momento a -6 dall’Atalanta capolista (i nerazzurri devono recuperare anche il match con la Fiorentina rinviato dopo il malore in campo a Edoardo Bove).

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa anche in chiaro e in diretta in tv su Dazn. Sarà la seconda partita che Dazn trasmetterà in chiaro dopo la prima sperimentazione con Milan-Napoli. L’evento rientra nel pacchetto ‘Try and Buy’ dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che prevede la trasmissione di un numero limitato di partite di Serie A Enilive (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell’Olimpico.

Le probabili formazioni

La Lazio arriva all’appuntamento con il morale a mille dopo la doppia vittoria contro il Napoli tra Coppa Italia e campionato e il tris rifilato all’Ajax in Europa League. Il tecnico Baroni sembra intenzionato a dare ancora fiducia a Noslin in attacco, supportato da Zaccagni, Pedro e Isaksen, mentre in difesa è probabile il forfait di Romagnoli che dovrebbe essere rimpiazzato da Patric.

Nell’Inter, motivazioni speciali per Simone Inzaghi per il suo ritorno da ex all’Olimpico. Il tecnico non farà calcoli e davanti si affiderà al tandem Thuram-Lautaro. A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan mentre sulle fasce la spinta sarà garantita da Dumfries e Dimarco. Confermata infine la difesa a tre formata da Bisseck, De Vrij e Bastoni davanti al portiere Sommer.

Lotito: “L’aquila vola in alto ma no pronostici”

A poche ore dal match, intanto, il presidente biancoceleste Claudio Lotito si è soffermato sull’andamento della squadra e sul big match di stasera. ” “La stagione? Da un punto di vista ambientale l’aquila vola in alto, se manteniamo questa umiltà e determinazione possiamo dare grandi soddisfazioni ai tifosi. La squadra oggi si diverte e fa divertire”, ha detto Lotito a margine della consegna dei Collari d’oro.

“L’Inter? Non faccio pronostici, spero che la squadra mantenga il profilo di cui parlavo, unione e determinazione. Baroni? Quando l’ho scelto ero convinto, non certo per far retrocedere la Lazio. Non dimenticate che hanno fatto una manifestazione contro di me ma i fatti mi stanno dando ragione. Il suo turnover è automatico perché quando hai una rosa altamente competitiva è giusto che giochi chi sia funzionale e pronto. Non bisogna rincorrere i nomi, noi dobbiamo parlare del futuro”, ha aggiunto.

E sul sogno scudetto: “Non dipende da me, se i ragazzi manterranno questo profilo potranno dare grandi soddisfazioni ai tifosi. I ragazzi lavoravano per ottenere il massimo”, ha aggiunto il patron del club che ha ricevuto il Collare d’oro.

