“Per l’Aia quello di De Ketelaere non era fallo? Quella è una cosa che decide l’arbitro, non ho opinioni mai sulle decisioni, gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”. Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, al suo arrivo in Lega Serie A a Milano ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle critiche di Fonseca agli arbitri dopo il match contro l’Atalanta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata