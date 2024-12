Decisiva la rete di Isaksen al 79'

La Lazio espugna il ‘Maradona’ battendo il Napoli 1-0. Decisiva la rete di Isaksen al 79′. Seconda vittoria in pochi giorni per i biancocelesti contro il Napoli, che dopo esser usciti di scena dalla Coppa Italia perdono anche la vetta della classifica della Serie A in favore dell’Atalanta ora a più due dalla squadra di Antonio Conte. La Lazio di Baroni, invece, aggancia al terzo posto Fiorentina e Inter.

