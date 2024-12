La partita tra Fiorentina e Inter è stata rinviata a data da destinarsi dopo il malore a Edoardo Bove. Poco dopo il quarto d’ora, il giovane centrocampista si è accasciato a terra, come si vede nel video circolato in rete e ripreso dalle tribune dello stadio Artemio Franchi. Immediato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza in ospedale. Bove si trova attualmente in sedazione farmacologica in terapia intensiva all’ospedale Careggi e sono stati esclusi danni acuti cardiaci.

