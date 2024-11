Stasera le partite delle due romane: i biancocelesti all'Olimpico col Ludogorets, i giallorossi sul campo del Tottenham. Ecco il programma

In Europa League oggi, giovedì 28 novembre, scendono in campo Roma e Lazio. Nella quinta giornata della ‘league phase’ sono in programma le due partite delle romane: la Lazio all’Olimpico contro il Ludogorets e la Roma sul difficile campo del Tottenham in un match già decisivo per il passaggio del turno. Nessuna delle due partite sarà trasmessa in chiaro in tv.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere i due match delle italiane in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oggi alle ore 18.45 si inizia con Lazio-Ludogorets. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 ecco Tottenham-Roma su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi e Valeri Bojinov. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.

