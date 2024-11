Decide il match la rete di Orsolini all'85'

Il Bologna ha superato al Dall’Ara per 1-0 il Lecce nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Decide la rete di Orsolini all’85’. Con questo successo i felsinei guidati da Vincenzo Italiano firmano la seconda vittoria consecutiva e balzano all’ottavo posto momentaneo in classifica con 15 punti. Il Lecce, reduce dalla vittoria sul Verona, resta penultimo a 8 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata