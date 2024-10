La cerimonia stasera a Parigi, Vinicius jr in pole per la vittoria tra gli uomini

Cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione del Pallone D’Oro 2024, l’evento che si terrà oggi al Théâtre du Châtelet di Parigi per celebrare i talenti del calcio. Gli appassionati italiani potranno seguire gratuitamente l’evento su Dazn dalle 18.45.

A guidare i tifosi lungo tutta la premiazione l’inconfondibile voce di Pierluigi Pardo, affiancato per l’occasione speciale da Marco Parolo. “Con la diretta streaming della cerimonia del Pallone d’Oro 2024 in diversi Paesi e in qualità di main sponsor, Dazn punta a consolidare il proprio impegno a rendere i contenuti sportivi rilevanza mondiale accessibili a tutti, rafforzando il ruolo di leader nel settore del broadcasting sportivo”, si legge in una nota di Dazn.

I favoriti

Tra i candidati favoriti per il premio in campo maschile in prima fila c’è Vinicius jr. La stella del Real Madrid è in pole dopo avere guidato la squadra di Carlo Ancelotti alla vittoria della Champions League. In lizza c’è anche Rodri, centrocampista del Manchester City e campione d’Europa con la Spagna. Sul podio dei favoriti anche Jude Bellingham, anch’egli in forza al Real Madrid, vice campione d’Europa con l’Inghilterra. Tra gli outsider, almeno secondo le quote dei bookie, Lamine Yamal del Barcellona e Lautaro Martinez dell’Inter, protagonista anche con l’Argentina nella vittoria alla Coppa America.

