L'annuncio della piattaforma streaming, non succedeva per una partita di Serie A da quasi 30 anni

Milan-Napoli, big match della decima giornata di Serie A in programma martedì 29 ottobre alle 20.45, sarà gratis su Dazn. Lo comunica la piattaforma streaming in una nota. Un evento che “non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria – fa sapere Dazn – Un’opportunità che rientra nel pacchetto ‘Try and buy’ dei diritti tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro a stagione”.

Il precedente di Juve-Samp

“La formazione Dazn che scenderà in campo vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca e Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19.45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara. Inoltre, Dazn Serie A Show si accenderà eccezionalmente nel postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara – conclude Dazn – Proprio Ferrara che quel 13 aprile del 1996 scese in campo per giocare quella che fu l’ultima partita disputata in chiaro, chiudendo un ciclo per la storia della Serie A in tv e che ora, da talent e voce tecnica di Dazn, ne riaprirà simbolicamente un altro”.

Azzi: “Svolta storica”

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su Dazn senza necessità di abbonarsi – ha sottolineato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia – Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”. Anche per Milan-Napoli sarà attiva Fan Zone, la funzionalità di Dazn che permette di commentare la partita con gli altri tifosi, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza interattiva. Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Come registrarsi da Desktop/mobile: vai su Dazn.com/home, seleziona Milan-Napoli in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Come registrarsi da Smart tv: dal 28 ottobre, apri l’app Dazn dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. “Per fruire della miglior esperienza possibile, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app Dazn e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile – conclude Dazn – La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account Dazn gratuiti senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata