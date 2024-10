Il calciatore francese torna a parlare dopo la squalifica per doping ridotta dal Tas a 18 mesi, che terminerà a marzo

“Penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi”. Così il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba, in una intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo la squalifica per doping ridotta dal Tas a 18 mesi, che terminerà a marzo. “Sarà un nuovo Pogba: più affamato, più saggio e più forte. Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio”, sottolinea il campione del mondo transalpino.

“Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare”, precisa Pogba che parla anche dle suo possibile utilizzo al prossimo Mondiale. “Il sogno del Mondiale c’è, ma Deschamps non ha aperto porte a nessuno. Sono io che devo aprirla: mi ha consigliato di lavorare”. Quanto alla possibilità di rivederlo a marzo in campo con la maglia bianconera sottolinea: “Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io voglio mettermi a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è che sono un giocatore della Juve e mi preparo per giocare nella Juve”.

