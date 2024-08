Arriva il rinforzo difensivo chiesto da Inzaghi

(LaPresse) – Nuovo acquisto per l’Inter, dall’Argentina è sbarcato a Milano Tomas Palacios. Il giovane difensore centrale è sbarcato nella mattinata di domenica all’aeroporto di Malpensa per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Prelevato dall’Independiente Rivadavia, Palacios nelle prossime ore effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con l’Inter.

