L'attaccante rossonero non dovrebbe tornare a disposizione prima di due settimane

Lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro per Alvaro Morata. Questo l’esito dell’ultimo esame strumentale a cui si è sottoposto l’attaccante spagnolo del Milan. Dal club rossonero fanno sapere che Morata verrà valutato la prossima settimana. Per quanto riguarda i tempi di recupero Morata non dovrebbe tornare a disposizione prima di due settimane.

