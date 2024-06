Aveva 26 anni e ha perso la vita in seguito a un malore improvviso. La sua ultima partita solo dieci giorni fa

Calcio sotto shock. Il portiere del Montenegro Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Lo ha annunciato il Millwall, club inglese di seconda divisione per cui era tesserato, senza rivelare ulteriori dettagli. L’ultima partita di Sárkic con il Montenegro era stata solo dieci giorni fa, una sconfitta per 2-0 in casa del Belgio. Era la sua nona presenza in nazionale. Nel comunicato il Millwall ha scritto che “tutti nel club inviano il loro affetto e le loro condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento immensamente triste. La società per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija”. Sarkic ha giocato in questa stagione 33 partite per il Millwall, club di Londra. Era arrivato dal Wolverhampton, squadra della Premier League, nell’agosto dello scorso anno. Successivamente la Federazione montenegrina ha confermato che la morte di Šarkic è avvenuta per un malore improvviso sabato mattina. La data e l’orario dei funerali e della commemorazione verranno annunciate più tardi. La Federcalcio del Montenegro “esprime le sue sincere condoglianze alla famiglia Šarkic”.

